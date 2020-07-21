Лукашенко: Белоруссия переживает опасные времена

Лукашенко: Белоруссия переживает опасные времена
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Республики призвал граждан не верить в быстрые реформы

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна сохранить свою независимость и всякие "негодяи" пусть об этом знают. Очередной пламенный спич бацька произнес во время встречи с жителями Гомеля в рамках открытия городской поликлиники.

"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы, и жить на этой земле вместе со своими детьми", – цитирует агентство БелТА главу государства.

Также Лукашенко призвал не верить в осуществление быстрых преобразований в Республике и получение за короткий срок больших доходов без труда.

"Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", – посоветовал бацька.

Александр Григорьевич напомнил, как тяжело восстанавливалась Гомельская область и шла борьба с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. По его словам, тогда Минску ничего не обещали, в Белоруссию никто не ехал и "байки" не рассказывал.

Сейчас в Республике идет предвыборная президентская кампания. Лукашенко может в шестой раз возглавить страну. Среди зарегистрированных кандидатов на высший пост серьезных конкурентов у бацьки почти нет, разве что переводчица Светлана Тихановская. Аккурат накануне стало известно, что из-за угроз предположительно со стороны властей она вынуждена была эвакуировать за пределы Белоруссии двоих детей.

Добавим, выборы у соседей должны состояться 9 августа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

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М
Ответить
"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали...
да что ты там создал,колхозник,колхоз 40 лет без урожая?
сидит на дотациях от кремля,его же поносит на всех углах,упырь
ты создал лишь свою власть,обложил себя челядью,вот и вся заслуга
куда побежишь со своей семьей потом,тебя же вся белоруссия ненавидит
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