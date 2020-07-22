Пригожин через суд заставит Навального уважать его и других россиян

Бизнесмен обвинил оппозиционера в антироссийской деятельности

Петербургский бизнесмен ответил блогеру Алексею Навальному. Ранее Евгений Пригожин дал распоряжение о переводе пожертвования в размере одного миллиона рублей на счет ФБК (признан иноагентом). Однако Навальный неадекватно отреагировал на благотворительный жест.

После пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала слова Пригожина.

"Навальный, ты известен всем как хам, не отвечающий за свои слова и основывающий свое псевдотворчество на недостоверной и непроверенной информации, что и было доказано в суде с "Московским школьником", – заявил бизнесмен.

В обращении к Навальному предприниматель указал на антироссийскую деятельность блогера, назвав его "прислужником, выполняющим грязные заказы своих западных хозяев". Также в заявлении дана критическая оценка работе организации "Фонд борьбы с коррупцией", которая, по сути, не занималась деятельностью, заявленной в своем названии. По мнению ресторатора, единственная цель, которую преследовал "ФБК", это сбор средств у подписчиков, введенных в заблуждение фейковыми расследованиями.

Евгений Пригожин не оставил без внимания хамский ответ Навального на предлагаемую ему финансовую помощь. Сейчас юристы предпринимателя изучают публикацию скандального блогера, чтобы в судебном порядке призвать к ответственности за клевету и оскорбления в адрес Евгения Пригожина.

"Я заставлю тебя, Навальный, уважать меня и общество, в котором ты живешь", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд".

Несмотря на неприязнь в отношении тех, кто обворовывает страну, предприниматель не поддерживает деятельность Навального, считая его марионеткой иностранных хозяев.

Алексей Навальный в понедельник записал видеообращение, в котором сообщило закрытии "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иностранным агентом в Российской Федерации).

Петербургский ресторатор предложил финансовую помощь блогеру, оказавшемуся в трудной финансовой ситуации. После чего в официальной группе пресс-службы компании "Конкорд" был опубликован чек произведенной транзакции.