По словам специалиста, Москва уже не пойдет ни на какой "нормандский формат" из-за поведения Киева

Европа может снять санкции в отношении России уже осенью 2020 года, если Киев не выполнит условия Минских соглашений. Такое мнение высказал политэксперт Олег Стариков.

По словам специалиста, Украина не старается выполнить условия "Минска", обвиняя в этом ДНР. При этом Киев не желает думать о политической части договора, который закрепляет мирное урегулирование конфликта на территории Донбасса. Москва отмечает, что украинская сторона должна выполнять условия договоренностей. В ходе диалога лидеров обоих государств на Нормандском саммите было принято решение, по которому Киев обязуется предоставить ДНР и ЛНР особый статус, подкрепив это в Конституции Украины.

По мнению Старикова, действующая украинская администрация занимается "замораживанием" гражданской войны на Донбассе, избегая выполнений "Минска". По этой причине РФ не пойдет на очередной "нормандский формат".

Ситуация располагает к тому, что уже осенью Брюссель может отменить антироссийские санкции. А если учесть то, что Киев "замораживает конфликт", такая вероятность увеличивается. И в таком случае в 2020 году ограничения в отношении Москвы могут снять, сообщил эксперт в беседе с новостным агентством "Харьков".

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что Украина рискует лишиться восьми регионов в случае нового "Майдана". Отделенные территории могут отойти странам, которые считают эти области своими.