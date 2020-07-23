России предрекли отмену европейских санкций по Донбассу уже осенью

России предрекли отмену европейских санкций по Донбассу уже осенью
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
По словам специалиста, Москва уже не пойдет ни на какой "нормандский формат" из-за поведения Киева

Европа может снять санкции в отношении России уже осенью 2020 года, если Киев не выполнит условия Минских соглашений. Такое мнение высказал политэксперт Олег Стариков.

По словам специалиста, Украина не старается выполнить условия "Минска", обвиняя в этом ДНР. При этом Киев не желает думать о политической части договора, который закрепляет мирное урегулирование конфликта на территории Донбасса. Москва отмечает, что украинская сторона должна выполнять условия договоренностей. В ходе диалога лидеров обоих государств на Нормандском саммите было принято решение, по которому Киев обязуется предоставить ДНР и ЛНР особый статус, подкрепив это в Конституции Украины.

По мнению Старикова, действующая украинская администрация занимается "замораживанием" гражданской войны на Донбассе, избегая выполнений "Минска". По этой причине РФ не пойдет на очередной "нормандский формат".

Ситуация располагает к тому, что уже осенью Брюссель может отменить антироссийские санкции. А если учесть то, что Киев "замораживает конфликт", такая вероятность увеличивается. И в таком случае в 2020 году ограничения в отношении Москвы могут снять, сообщил эксперт в беседе с новостным агентством "Харьков".

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что Украина рискует лишиться восьми регионов в случае нового "Майдана". Отделенные территории могут отойти странам, которые считают эти области своими.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Изменения могут коснуться жителей Севера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей