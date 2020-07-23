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Главы России и США пообщались по телефону. Во время разговора американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать гонки вооружений между Россией, Китаем и Америкой.
Глава Белого дома назвал постоянное наращивание вооруженных сил "дорогостоящим". Трамп выразил надежду, что от затратного мероприятия можно отказаться.
Также в ходе переговоров была обсуждена ситуация с мировой эпидемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись мнениями и обсудили "прогресс в борьбе с пандемией", пишет РИА "Новости".
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