Наращивание количества оружия может дорого обойтись Америке

Главы России и США пообщались по телефону. Во время разговора американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать гонки вооружений между Россией, Китаем и Америкой.

Глава Белого дома назвал постоянное наращивание вооруженных сил "дорогостоящим". Трамп выразил надежду, что от затратного мероприятия можно отказаться.

Также в ходе переговоров была обсуждена ситуация с мировой эпидемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись мнениями и обсудили "прогресс в борьбе с пандемией", пишет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как униженный Трамп сделал Путину комплимент. Похвала досталась умственным способностям российского президента