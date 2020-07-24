Держит слово: бывший президент Франции поделился впечатлениями о Путине

Держит слово: бывший президент Франции поделился впечатлениями о Путине
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/globallookpress.com
О своих впечатлениях от общения с российским лидером Саркози написал в мемуарах

Бывший лидер Франции Николя Саркози рассказал, что Владимир Путин очень вежлив, умеет внимательно слушать и довольно улыбчив.

Своими воспоминаниями о российском лидере Саркози поделился в мемуарах Le Temps des tempêtes ("Время бурь"). Об этом сообщает Life. По словам бывшего президента, Путин всегда держит свое слово, он верен друзьям и своим убеждениям. 

Саркози отметил, что глава России крайне не любит двойных стандартов в переговорах, а попытки заставить его что-то сделать всегда обречены на провал. При этом Путин всегда с большим пониманием относится к ситуации, когда у его оппонента есть некая "красная линия", за которую тот не может перейти.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил умственные способности Владимира Путина. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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