О своих впечатлениях от общения с российским лидером Саркози написал в мемуарах

Бывший лидер Франции Николя Саркози рассказал, что Владимир Путин очень вежлив, умеет внимательно слушать и довольно улыбчив.

Своими воспоминаниями о российском лидере Саркози поделился в мемуарах Le Temps des tempêtes ("Время бурь"). Об этом сообщает Life. По словам бывшего президента, Путин всегда держит свое слово, он верен друзьям и своим убеждениям.

Саркози отметил, что глава России крайне не любит двойных стандартов в переговорах, а попытки заставить его что-то сделать всегда обречены на провал. При этом Путин всегда с большим пониманием относится к ситуации, когда у его оппонента есть некая "красная линия", за которую тот не может перейти.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил умственные способности Владимира Путина.