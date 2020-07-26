Сфабрикованный доклад способен вызвать лишь некое замешательство

Африканское командование ВС США (AFRICOM) в попытках дискредитировать РФ на мировом поприще представило новый доклад о "вмешательстве" Москвы в дела Ливии. В качестве "доказательств" была опубликована серия спутниковых снимков сомнительного происхождения.

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) провели собственное расследование и изучили представленные фотографии. В ходе проверки выяснилось, что обнародованные снимки не соответствуют конкретным требованиям параметров, свойственных для съемки из космоса.

Также на кадрах присутствуют детализированные фрагменты отдельных частей фотографии, однако качество их отличное друг от друга. Это указывает на манипуляции со стороны авторов публикации. До этого СМИ уличило AFRICOM в ретушировании снимков, отметив, что на их не присутствуют исходные данные, которые автоматически проставляются на изображении при съемке.

На основе сфальсифицированных доказательств американская сторона попыталась приписать России и ЧВК "Вагнера" нахождение в североафриканском государстве. Но из-за обилия фейковых заявлений со своей стороны американские военные запутались в собственных показаниях.

Сфабрикованный доклад AFRICOM способен вызвать лишь некое замешательство. После ознакомления появляются сомнения в профессиональности его авторов. Ранее журналисты ФАН высмеяли в своем материале вброс командования об обнаружении "российского следа" в Ливии.