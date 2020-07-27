Германия выступила против возвращения РФ к формату "Большой семерки"

Германия выступила против возвращения РФ к формату "Большой семерки"
Фото: AP
Министр иностранных дел ФРГ назвал причину такой реакции страны на идею присоединения нашей страны к G7

В Германии выступили против того, чтобы Россия вернулась к формату "Большой семерки". Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Хайко Маас в беседе с Rheinische Post.

Политик напомнил, что Россию исключили после присоединения Крыма. Кроме того, в организации остались недовольны положением дел на Украине. Это также сказалось на отношении к РФ в "Большой семерке". 

"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", – отметил Маас. 

Кроме того, Германия отвергла идею Дональда Трампа о присоединении к G7 еще трех стран, кроме России, – Индии, Республики Кореи и Австралии. Маас уточнил, что формат, установленный Берлином, предполагает наличие на встрече 7 или 20 государств, а не 11 или 12. 

Министр иностранных дел ФРГ высоко оценил работу своего коллеги Сергея Лаврова, уточняет телеканал "360". Дипломат заверил, что представитель России всегда отстаивает интересы своей страны. Кроме того, с ним можно найти общий язык. 

Ранее, 30 мая, напоминает RT, канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принимать участие в очном саммите "Большой семерки", который предложил провести американский лидер Дональд Трамп.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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