Митинг запланирован на 27 июл

Стало известно, что против главы Украины Владимира Зеленского готовят акцию. Его инициаторы – партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Главная цель участников протеста – публично обвинить президента в государственной измене.

К такому выводу пришли митингующие из-за объявления о перемирии в Донбассе. О своих намерениях провести 27 июля в 19:00 митинг, они сообщили на сайте "Справа громад". По мнению партийцев, Зеленский запретил армии защищать Украину. Также партийцы назвали Владимира Александровича слугой России. Они возмутились и тем, что шестилетняя война между Украиной и Россией в таком случае выглядит бесполезной.

В своем опубликованном послании организаторы протеста призвали всех прийти на акцию, чтобы защитить украинскую армию. Митингующие также назвали президента "чертом". Они сообщили, что ему пора собирать сумки и уезжать из Незалежной в Ростов.

Напомним, ранее Зеленскому предложили отменить официальные визиты в другие страны. Якобы после них случаются несчастья. Вместо этого Владимира Александровича предложили заменить на голограмму либо транслировать его последующие выступление с помощью смартфона.