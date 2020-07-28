В Минобороны России уже опровергли заявления Хельсинки

Финляндия обвинила РФ в нарушении госграниц. В ведомстве считают, что два истребителя Су-27 авиации Военно-морского флота России вошли в финское воздушное пространство 28 июля.

Отмечается, что в настоящее время инцидент расследуют пограничники.

Epäilty alueloukkaus Suomenlahdella tänään iltapäivällähttps://t.co/D0Omj9NZk5 — Puolustusministeriö (@DefenceFinland) July 28, 2020

Позже в Минобороны РФ отметили, что четыре Су-27 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Маршрут был согласован заранее, перелет прошел в полном соответствии с международными нормами, без нарушения границ других стран, сообщает РИА "Новости".