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Финляндия обвинила РФ в нарушении госграниц. В ведомстве считают, что два истребителя Су-27 авиации Военно-морского флота России вошли в финское воздушное пространство 28 июля.
Отмечается, что в настоящее время инцидент расследуют пограничники.
Epäilty alueloukkaus Suomenlahdella tänään iltapäivällähttps://t.co/D0Omj9NZk5— Puolustusministeriö (@DefenceFinland) July 28, 2020
Позже в Минобороны РФ отметили, что четыре Су-27 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Маршрут был согласован заранее, перелет прошел в полном соответствии с международными нормами, без нарушения границ других стран, сообщает РИА "Новости".
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Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены