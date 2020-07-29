Алексей Константинович посчитал, что иностранцы хотят "захватить власть в Белоруссии"

Российский общественный деятель Алексей Пушков прокомментировал разгромную статью американских журналистов о Лукашенко. Так политик заявил, что за улыбками запад скрывает "нетерпеливое желание" скорейшего падения Лукашенко.

Также Пушков посчитал, что за этим кроется желание Запада "захватить" Белоруссию. Об этом политик написал в своем Телеграм-канале. Алексей Константинович дополнил, что Виктору Януковичу в свое время льстили подобным образом и даже давали какие-то гарантии.

"Судьба и этих гарантий, и Януковича известна. "Западная карта" минских стратегов изъята из их рук самим Западом", – заключил Пушков.

Напомним, ранее корреспонденты "The Times" высказались об Александре Григорьевиче, как о недемократичном руководителе. Также они посчитали, что Лукашенко периодически делает из Белоруссии посмешище. В качестве примера журналисты привели "выступления" президента о пандемии коронавируса. Ранее он называл это "психозом" и советовал "пить больше водки" и усерднее работать на тракторе. Тем самым, по мнению высказывающихся, белорусский лидер "показал свое происхождение" (когда-то Лукашенко был председателем колхоза-прим.ред). Якобы он уверен, что, если хорошо выпить, можно решить многие проблемы.

Также по мнению американских СМИ, Александр Григорьевич длительное время не менял советскую систему и избегал реформ, когда уже занял пост президента. В будущем такой расклад якобы может очень губительно сказаться на положении дел в Белоруссии. Корреспонденты посчитали, что Лукашенко обязан покинуть занимаемую должность как можно скорее, и об этом Запад должен говорить без страха.

В заключении было добавлено, что европейцы больше не могут умалчивать свою точку зрения по поводу репрессий, проводимых Лукашенко внутри страны. Все это надоело и жителям Белоруссии, которые уже готовы противостоять президенту. В аргумент этому американские журналисты привели массовое лишение свободы протестующих и блогеров, "уловки" по поводу продления срока правления Лукашенко и арест его потенциальных оппонентов на выборах.

Ранее сообщалось, что участие в предвыборной гонке дается Лукашенко тяжело. Поэтому белорусскому лидеру пришлось обратиться за помощью к зарубежным консультантам.