Переписка с информатором "Досье" подтвердила факт взлома мессенджеров

Переписка с информатором "Досье" подтвердила факт взлома мессенджеров
Фото: pixabay.com
По словам "агента" ФАН, получать информацию редакции Ходорковского помогают ЦРУ, медиагиганты и IT-компании

В феврале этого года сотрудник Федерального агентства новостей устроился под прикрытием в Центр "Досье" Михаила Ходорковского. Он стал свидетелем незаконных методов работы организации. Также в качестве доказательства были представлены скриншоты диалога между вербовщиком "Досье" и российским политтехнологом.

Уже известно, что информацию для своих материалов организация Ходорковского добывает, взламывая аккаунты в соцсетях. Это подтвердил и политтехнолог Алексей Максимов, обратившийся в редакцию ФАН сразу после анонса очередного расследования Центра "Досье".

Весной текущего года к Максимову обратился сотрудник Центра с предложением о сотрудничестве. Ему предложили вознаграждение за то, что он соберет дополнительную информацию об украденных сотрудниками Ходорковского внутренних документах касательно выборов 2019 года. О том, что всю информацию работники Ходорковского получают незаконным путем из мессенджеров, они говорят открыто.

В качестве доказательств своих слов политтехнолог поделился с ФАН скриншотами переписки. 

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

О взломе и краже личных данных говорили и другие политтехнологи. Из их аккаунтов достали все: личные фото, все данные, которые были в личных переписках, файлы с хранилищ. При этом аккаунты не были взломаны.

По словам "агента" ФАН, получать информацию редакции Ходорковского помогают ЦРУ, медиагиганты и IT-компании. Стоит запросить у них данные, как они тут же предоставляют работникам "Досье" все необходимое. Но и сотрудник ФАН смог увести у Ходорковского часть документов, которые касались расследования по выборам. Их сформировали в архив и разместили в Сети.

В настоящее время редакция Федерального агентства новостей готовит к выпуску серию расследований о вмешательстве спецслужб в дела России с помощью Центра "Досье".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гордон раскрыл планы Лукашенко на задержанных в Минске россиян

Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ

"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии

Минск впустил третью сторону в конфликт с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей