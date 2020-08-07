В Москве ответили бацьке на его заявления о сожалениях бывшего лидера РФ

Первый президент России Борис Ельцин никогда не сожалел о том, что выбрал в преемники нынешнего лидера нации Владимира Путина. Так прокомментировал экс-управляющий делами президента и бывший госсекретарь Союзного государства Павел Бородин рассказ главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, накануне вышло большое интервью бацьки, которое он дал скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В частности, в нем он заявил, что Ельцин якобы сожалел о своем выборе в преемники Путина. По его словам, Борис Николаевич где-то бегал в коридорах и возмущался тем, что Владимир Владимирович убрал военные базы с Кубы и Вьетнама. Также Ельцин рассчитывал, что Путин будет к нему ходить за советами, а тот этого не делал.

"Свидетелем я такого не был [разговора Ельцина и Лукашенко о преемнике]. Не было никаких посылов, даже не слышал намеков на это [что Ельцин сожалел]", – цитирует РБК Бородина.

Такую же оценку заявлению бацьки дал и бывший руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

По его словам, "Лукашенко немножко перехватывает" и "его временами заносит". При этом он вспомнил, что Борису Николаевичу не понравилась быстрая замена гимна страны. Конечно, Ельцина, заметил экс-чиновник, какие-то вещи в руководстве Путина смущали, но не более того.

"Нельзя говорить, что он был недоволен. Он, наоборот, временами оценивал действия его очень высоко и сожалел, что он сам до этого не доходил", – сказал Шевченко.

Он назвал Лукашенко хорошим человеком, у которого "бывают заскоки".

