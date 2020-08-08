"Новые люди" взяли курс на доверие

Члены партии работают над несколькими десятками проектов, которые нацелены на улучшение качества жизни россиян

Весной в России была создана новая партия, которая уже громко заявила о себе – "Новые люди". За короткий срок появились тысячи сторонников этой политической организации и более 50 региональных отделений. Партия подготовила кандидатов в депутаты, которые примут участие в выборах 13 сентября 2020 года.

"Новые люди" появятся в списках бюллетеней в Новосибирской, Костромской, Рязанской, Калужской, Воронежской и Белгородской областях, а также в Томске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке и Ессентуках.

Уже сейчас члены партии работают над несколькими десятками проектов, которые нацелены на улучшение качества жизни россиян. По словам основателя и председателя "Новых людей" Алексея Нечаева, сейчас необходимо обратить внимание на систему образования, в которой из-за карантина возникло множество проблем. Также нужно думать о безопасности на дорогах, здоровье, экологии и прочем, отметил он.

"У нас уже есть мощная партия войны, геополитики. У них четыре фракции в Госдуме. Может, в парламенте необходима партия мира, которая будет думать об устройстве своей страны, а не обустройстве чужих государств?"

– сказал Нечаев.

Председатель "Новых людей" обратил внимание, что россияне, которые устали бояться развала страны, хотят развития. Именно поэтому сейчас появилось множество партий с разными идеями и предложениями, касающиеся жизни простых граждан, и выступают против военной риторики, которой занимаются фракции в Госдуме.





Однако на быстрое восстановление надеяться не стоит, предупреждает Нечаев. Ведь Россия уже долгое время значительно уступает другим странам по росту экономики, качеству жизни. Кроме того, во власти находится несменяемая элита, которая продвигает отжившие век идеи.

"Наше правительство за последние годы написало много стратегий развития и ни одну из них не исполнило. Почему? Ответ уже давно известен каждому думающему россиянину, но его отказываются принимать во властных кабинетах",

– заключил Андрей Геннадьевич.

Он также пояснил, что для "Новых людей" не столько важны федеральные выборы уровня Госдумы, сколько голосование в регионах, поскольку только так они станут ближе к народу.

Напомним, Алексей Нечаев – основатель компании Faberlic, благотворительного фонда "Капитаны", а также экологического движения ЭКА. Председателем "Новых людей" его избрали во время второго съезда партии, который состоялся 8 августа.