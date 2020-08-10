Зеленский озвучил условие для "горьких последствий" в Белоруссии

Зеленский озвучил условие для "горьких последствий" в Белоруссии
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинский лидер оценил итоги голосования в Республике

Глава Незалежной Владимир Зеленский заявил, что, если в Белоруссии не удастся добиться взаимопонимания между конфликтующими сторонами, страну ждут очень тяжелые последствия. Так он прокомментировал столкновения, которые произошли в городах после закрытия избирательных участков. 

Украинский лидер призвал жителей Республики отказаться от уличного насилия и перейти к диалогу. По его словам, "очевидно", что не все белорусы приняли итоги предварительного подсчета голосов на выборах. При этом Зеленский подчеркнул, что власти должны в полном объеме обеспечить реализацию прав всех граждан. 

Ддальнейшее нарастание конфликта чревато "очень горькими последствиями", отметил глава Незалежной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, Белоруссия сейчас переживает "трудные времена". Страна пытается "определить вектор своего дальнейшего развития", передает "Царьград".

Как добавляет издание "Вечерняя Москва", по мнению президента Незалежной, для того чтобы урегулировать ситуацию и выйти из конфликта без потерь, власти Республики должны проявлять терпимость и отказаться от насилия.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко из-за скандала с россиянами. Украинский лидер рассчитывает на передачу Киеву участников войны в Донбассе.

Ольга ФЕДОРОВА

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