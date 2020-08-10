"Беспардонный ход": как США пытаются запустить "деструктивные процессы" в РФ

"Беспардонный ход": как США пытаются запустить "деструктивные процессы" в РФ
Майк Помпео. Фото: Greg Nash/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Штаты не смогут получить информацию о влиянии нашей страны на выборы, считает российский политик

Реклама в одной из американских соцсетей о вознаграждении в размере $10 млн за информацию о "вмешательстве" РФ в президентскую гонку в США – это беспардонный подход в политике. К такому выводу пришел член Совфеда Франц Клинцевич.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Госдепа Майк Помпео объявил денежную награду за предоставление данных о вмешательстве в американский выборный процесс.

По мнению Клинцевича, подобная инициатива является предвыборным шагом администрации хозяина Овального кабинета и направлена против самого Дональда Трампа, а также чтобы за счет такого движения оправдаться перед собственными гражданами. Причем у госсекретаря здесь складывается беспроигрышная позиция. Однако Вашингтон не получит доказательств о "вмешательстве" Москвы в штатовские выборы, поскольку этого не было.

Сенатор назвал действия американцев "беспардонным подходом". Подобной рекламой они пытаются сформировать деструктивные процессы в России, добавил Клинцевич, цитирует "Ньюинформ". 


Госдеп запустил программу "Награда за справедливость" устами Помпео 5 августа. Инициативой руководит Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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