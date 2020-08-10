Варшава ответила Лукашенко на обвинения в руководстве протестами

Варшава ответила Лукашенко на обвинения в руководстве протестами
Александра Лукашенко. Фото: Андрей Покумейко/БелТА/ТАСС
Власти Польши отрицают свое участие в массовых беспорядках в Белоруссии

Официальная Варшава не вмешивалась в протесты белорусов после оглашения первых результатов президентских выборов в Республике, состоявшихся накануне, 9 августа. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Таким образом он ответил на обвинения со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что массовыми беспорядками в стране управляли из-за границы. В частности, бацька указал пальцем на Польшу, Чехию и Великобританию.

Пан Чапутович высказывание белорусского лидера назвал безосновательным.

"Нам бы хотелось и дальше строить сильные связи между гражданами ЕС и Белоруссии, опираясь на уважение общих ценностей...Выборы показали, что белорусское общество активно и хочет влиять на будущее своей страны", – цитирует поляка Piter.TV.

Напомним, ранее сегодня Александр Григорьевич заявил, что протестами в Республики курируются из-за рубежа, однако им не удалось устроить белорусский майдан. По его словам, были некие звонки из Польши, Великобритании и Чехии, при помощи которых "управляли нашими, извините меня, овцами". Лукашенко уверен, что протестующие соотечественники не понимают, что делают, а "ими начинают уже управлять".

По последним данным ЦИК Республики, действующий лидер нации набрал 80,08% голосов избирателей, главный его конкурент домохозяйка Светлана Тихановская – 10,09%.

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Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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