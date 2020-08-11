Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из страны

Вашингтон поддерживает решение словацких властей о высылке российских дипломатов. Об этом в соцсети сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, Белый дом положительно оценивает действия Словакии, которая якобы защитилась от "злонамеренных лиц".

В своем "Твиттер" американский политик подчеркнула, что страна защитила свой суверенитет, тем самым продемонстрировав России, что не допустит "преступных действий" с ее стороны.

Ранее в зарубежных СМИ появились публикации о высылке наших дипломатов из Словакии. Издание Reuters направило официальный запрос в МИД Словакии и получило подтверждение этой информации.

Как поясняет телеканал "360", причиной такого недружественного шага стало обвинение в шпионаже. По мнению словацких властей, три российских дипломата пытались раздобыть в стране секретную информацию, за что и были высланы. В МИД РФ пообещали зеркально ответить на это действие.

Ранее скандал с российскими дипломатами разгорелся в Чехии. Наших сограждан обвинили в якобы подготовке отравления высокопоставленных лиц. Тогда представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия "болезненными фантазиями, граничащими с бредом".