Политолог: Путин был вынужден признать выборы в Белоруссии

Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС Фото:Наталия Федосенко/ТАСС Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Фото:EPA Фото:EPA Александр Лукашенко. Фото:AP/TASS
Москва остановилась на меньшем из зол, несмотря на русофобскую риторику Лукашенко

У российского руководства не было иных вариантов, как признать итоги президентских выборов в Белоруссии и победителем их – действующего главу государства Александра Лукашенко. Потому что в Республике не появилось ни одного пророссийского оппонента Батьке. А значит, Кремль вынужден поддержать человека, который за последнее время предъявил много обвинений в адрес России, распорядился задержать накануне голосования 33 наших гражданина, но ему альтернативы пока нет.

К такому выводу пришел доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. В своей статье в издании "Взгляд" эксперт дал оценку решению российского президента Владимира Путина признать победу Лукашенко. Он перечислил все "гадости", которые Александр Григорьевич совершил по отношению к РФ и констатировал: на сегодняшний момент он лучший из всех худших вариантов, поскольку все иные представляют исключительно прозападные интересы.

"Ответ простой. Мы не должны. Нам приходится. К большому сожалению, в политике часто приходится действовать по принципу меньшего зла. И да, Лукашенко является злом, но в данном случае меньшим по сравнению с теми, кто может прийти ему на смену по итогам этих протестов", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что даже за главной оппоненткой Батьки – домохозяйкой Светланой Тихановской, которая, по предварительным итогам занимает второе место, -  стояла часть пророссийского электората, однако это были оппозиционные элиты, "сплошь прозападные", которые и вышли на протесты после выборной ночи.

Мирзаян не видит смысла ради "вскормленных западными партнерами" белорусских политиков отказывать Лукашенко в легитимности. Политолог считает, что все эти протесты Александр Григорьевич сможет подавить и останется президентом страны.

Между тем беспорядки и массовые выступления продолжаются в Республике уже третий день. Только за минувшие сутки были задержаны больше двух тысяч человек, сообщает БелТА со ссылкой на представителя МВД Ольгу Чемоданову. В ходе столкновений с демонстрантами и правонарушителями пострадал 21 силовик.

В Сети появилось видео якобы с российскими провокаторами протестов, задержанными милицией. Один из них говорит, что приехал из Твери. Оба утверждают, что прибыли в Белоруссию отдыхать.

Накануне журналистское сообщество РФ призвало Минск найти и отпустить нескольких пропавших отечественных представителей СМИ, в том числе избитого омоновцем Семена Пегова. В результате активности МИД России и нашего посольства были отпущены из СИЗО задержанные на акциях протеста во время выполнения профессиональной деятельности сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист Семен Пегов и его оператор. Сегодня эти россияне покидают Белоруссию, о чем сообщает телеграм-канал "Предыбайло".


А ранее Старков рассказывал, как их жестко задерживали вместе со спецкором издания "Медуза" Максимом Солоповым.

Сейчас в СИЗОв Жодино Минской области остается фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, ожидающий суда. Связь с ним прервалась в районе гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск – город-герой", пишет РИА "Новости". А вот Солопов, по информации "Медузы", до сих пор нигде не обнаружен.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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