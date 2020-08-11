На Украине предложили союзное государство с Белоруссией

На Украине предложили союзное государство с Белоруссией
Игорь Луценко. Фото: Zuma\TASS
А представитель партии Порошенко требует от Киева не признавать выборы в соседней стране

Бывший депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Игорь Луценко обратился к своим подписчикам в "Фейсбуке" с вопросом, что они думают о возможном объединении Незалежной и Белоруссии. Экс-боец националистического "Азова" получил весьма красноречивые ответы.

"Как вы относитесь к идее единого государства на территории Украины и Беларуси?" – написал бывший соратник Юлии Тимошенко, которая возглавляет "Батькивщину".

Подавляющее большинство комментаторов весьма критически оценили подобный поворот событий. Мягко говоря, идею назвали "дурной" и посоветовали автору или меньше пить, или больше закусывать, а также не курить непотребного. Далее несколько цитат с сохранением орфографии и пунктуации:

""Больной?", "Кажется кого-то укусил баран", "Превратить прекрасную Беларусь в свалку "Украина"? Никакой совести...", "Не всех идиотов в стационар положили", "Киевская Русь может восстановиться только с центром в Киеве", "Даже придумать такое, а не то чтобы выставить постом – уже идиотизм", "Плохая идея".

Впрочем, нашлись и те, кто предложил еще "присоединить" Польшу и часть Прибалтики.

Сам же пан Луценко заметил, что белорусы и украинцы "в течение последних 1000 лет много раз жили в совместном государстве". А на один из ответов с улыбающимися смайликами "Прекрасно относимся. Когда захватываем Беларусь?", ответил вполне серьезно: "Возможно, придется скоро".

Если бы эти комментарии почитал вновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко, тогда бы он внимательнее присмотрелся не к "33 богатырям" из России, находившимся транзитом в Минске, а к въезжающим в Республику братьям из Украины.

А между тем, депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, большой любитель туалетных перформансев в ПАСЕ, зарегистрировал в Раде проект постановления о признании выборов президента в Белоруссии недействительными, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на нардепа.

"Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!", – провозгласил пан Гончаренко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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