Американский сенатор предложил продлить СНВ-3 без включения в договор КНР

Политик утверждает, что Китай обладает меньшим ядерным потенциалом, что Штаты и РФ

Американский сенатор Эдвард Марки предложил продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, не дожидаясь участия КНР в данном вопросе. 

Он объяснил, что ядерных баллистических ракет у Китая намного меньше, чем у Штатов и России. Кроме того, Поднебесная не раз игнорировала призывы американского лидера Дональда Трампа стать участницей соглашения. 

Марки уверен, что грамотнее будет продлить договор в настоящий момент, а уже после продолжить привлечение Китая в диалог, уточняет RT. Кроме того, сенатор настаивает на переговорах с РФ о приостановке работы над ракетой "Буревестник". 

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов уверен, что Америка пытается избежать продления договора по СНВ-3, при этом перекладывая вину за это на нашу страну и КНР, информирует телеканал "360".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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