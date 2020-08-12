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Американский сенатор Эдвард Марки предложил продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, не дожидаясь участия КНР в данном вопросе.
Он объяснил, что ядерных баллистических ракет у Китая намного меньше, чем у Штатов и России. Кроме того, Поднебесная не раз игнорировала призывы американского лидера Дональда Трампа стать участницей соглашения.
Марки уверен, что грамотнее будет продлить договор в настоящий момент, а уже после продолжить привлечение Китая в диалог, уточняет RT. Кроме того, сенатор настаивает на переговорах с РФ о приостановке работы над ракетой "Буревестник".
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов уверен, что Америка пытается избежать продления договора по СНВ-3, при этом перекладывая вину за это на нашу страну и КНР, информирует телеканал "360".
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