Политик утверждает, что Китай обладает меньшим ядерным потенциалом, что Штаты и РФ

Американский сенатор Эдвард Марки предложил продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, не дожидаясь участия КНР в данном вопросе.

Он объяснил, что ядерных баллистических ракет у Китая намного меньше, чем у Штатов и России. Кроме того, Поднебесная не раз игнорировала призывы американского лидера Дональда Трампа стать участницей соглашения.

Марки уверен, что грамотнее будет продлить договор в настоящий момент, а уже после продолжить привлечение Китая в диалог, уточняет RT. Кроме того, сенатор настаивает на переговорах с РФ о приостановке работы над ракетой "Буревестник".

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов уверен, что Америка пытается избежать продления договора по СНВ-3, при этом перекладывая вину за это на нашу страну и КНР, информирует телеканал "360".