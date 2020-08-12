Российским дипломатам вручили официальную ноту

Незаконными назвали в Киеве плановые учения Черноморского флота России у побережья Крыма. Ноту протеста в связи с этими событиями МИД Украины передал во внешнеполитическое ведомство РФ в среду, 12 августа.

По мнению дипломатов из Киева, Москва сознательно усиливает напряженность в Азовском и Черноморском регионах и подрывает суверенитет Незалежной. Они потребовали от российской стороны немедленно остановить маневры.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", – говорится в заявлении.

Учения в рамках подготовки к масштабным командно-штабным мероприятиям "Кавказ-2020" стартовали в Черном море 10 августа и продлятся до 21 августа.