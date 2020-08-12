Военные учения в Крыму вызвали протест Украины

Российским дипломатам вручили официальную ноту

Незаконными назвали в Киеве плановые учения Черноморского флота России у побережья Крыма. Ноту протеста в связи с этими событиями МИД Украины передал во внешнеполитическое ведомство РФ в среду, 12 августа.

По мнению дипломатов из Киева, Москва сознательно усиливает напряженность в Азовском и Черноморском регионах и подрывает суверенитет Незалежной. Они потребовали от российской стороны немедленно остановить маневры.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", – говорится в заявлении.

Учения в рамках подготовки к масштабным командно-штабным мероприятиям "Кавказ-2020" стартовали в Черном море 10 августа и продлятся до 21 августа.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
новости партнеров

Плюс 5600: кто из пенсионеров может рассчитывать на прибавку

Пожилым гражданам РФ придет дополнительное пособие

Взрыв на борту: эксперт доказал причину гибели "Боинга" МН17 с помощью манометра

Фотографии вещей погибших пассажиров пролили свет на произошедшее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей