Белорусские "онижедети" выглядят избитыми и крайне потрепанными

В эфире госканала "Беларусь 24" показали группу молодых людей, которые были задержаны в ходе протестных акций против результатов президентских выборов. Соответствующее видео опубликовано в "Твиттер".

Голос за кадром спрашивает у совсем юных белорусов, "будут ли они еще делать революцию?"

Участники протестов отвечают кратко "Нет" и "Никогда вообще в жизни", некоторые просто отрицательно качают головой.

При этом на кадрах отчетливо видно, что у троих из шести задержанных разбиты лица, у двух девушек растрепаны волосы.

Отмечается, что в данной группе были четверо белорусов, остальные – украинцы.

По белорусскому телевидению показывают сильно избитую молодежь, которая испуганно выражает раскаяние. Видео: Расстрига pic.twitter.com/6P2ACOnpkv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

Ранее в телеграм-канале появилось видео, снятое жильцами из собственного окна, в каком состоянии содержат задержанных в одном из местных отделений милиции: люди вповалку лежат прямо на асфальте. Место действия не указано, возможно, это Октябрьское РОВД в Минске.



Как написал у себя в аккаунте российский военкор Александр Коц, "вот так, благодаря белорусским силовикам, оппозиция вербует себе сторонников, ничего для этого не делая".

Добавим, что сегодня в Минске целый день проходит акция против насилия – сотни девушек и женщин в белых одеждах с цветами выстраиваются в цепочку в знак протеста.

