"Его пытали": эксперт оценил признание белорусского активиста о "кремлевском" подкупе

"Его пытали": эксперт оценил признание белорусского активиста о "кремлевском" подкупе
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВрачи спасли Лукашенко: лидер Белоруссии отделался микроинсультом
КГБ придумывает бредовые истории, лишь бы прекратить беспорядки в Республике

Задержанные белорусскими правоохранителями активисты готовы нести бред, лишь бы прекратить насилие над собой. Так доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал слова Юрия Воскресенского – члена штаба претендента на пост Белоруссии Виктора Бабарико. Накануне Воскресенский в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что Москва платила за дестабилизацию ситуации в Республике.

По словам Воскресенского, он общался с политологами Дмитрием Болкунцом и Андреем Суздальцевым. Ему рассказали о планах повлиять на общественно-политическую обстановку в Белоруссии, дали 30 тыс. руб. и посоветовали купить лазерные указки на случай применения насилия со стороны правоохранителей. Когда после выборов в Республике начались беспорядки и столкновения граждан с ОМОН, Воскресенский понял, что стал "пешкой московских кукловодов", и сообщил обо всем КГБ.

 "Я потрясен интеллектуальными способностями белорусского КГБ, который вложил это в уста этого человека", – прокомментировал данную историю Суздальцев РИА "Новости". Политолог подтвердил, что знаком с Воскресенским, встречался с ним и пришел в ужас, когда увидел его сейчас по телевизору.

"Он похудел в два раза за два дня – можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали ", – убежден Суздальцев.

По его мнению, белорусский активист был готов сказать что угодно, лишь бы вырваться из рук КГБ. А вот сотрудники госбезопасности Белоруссии политолога разочаровали: историю можно было придумать более красивую и достоверную, а не о том, как кто-то хотел свергнуть власть лазерными указками.

Суздальцев подчеркнул, что никогда не получал денег от властей РФ и уверен, что и Болкунец также не подкуплен. А в Минске придумывают глупости, чтобы свалить на  Москву происходящее в Республике.

Массовые протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80%, его ближайшая преследовательница Светлана Тихановская – менее 10%. При этом реального соперника Лукашенко – Виктора Бабарико - незадолго до регистрации кандидатов посадили в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях.

Белорусские силовики жестко подавляют протестные акции, задержаны тысячи людей, в том числе журналисты. Накануне крупнейшие предприятия Республики предупредили о забастовке.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянам посоветовали не открывать окна ради экономии на ЖКХ

Гражданам страны напомнили, что тарифы в РФ ниже, чем в Германии и Франции

Европа выдавит США с континента из-за "Северного потока - 2"

Старый Свет дает понять Вашингтону, что национальные интересы нужно уважать и саботаж не пройдет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей