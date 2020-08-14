КГБ придумывает бредовые истории, лишь бы прекратить беспорядки в Республике

Задержанные белорусскими правоохранителями активисты готовы нести бред, лишь бы прекратить насилие над собой. Так доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал слова Юрия Воскресенского – члена штаба претендента на пост Белоруссии Виктора Бабарико. Накануне Воскресенский в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что Москва платила за дестабилизацию ситуации в Республике.

По словам Воскресенского, он общался с политологами Дмитрием Болкунцом и Андреем Суздальцевым. Ему рассказали о планах повлиять на общественно-политическую обстановку в Белоруссии, дали 30 тыс. руб. и посоветовали купить лазерные указки на случай применения насилия со стороны правоохранителей. Когда после выборов в Республике начались беспорядки и столкновения граждан с ОМОН, Воскресенский понял, что стал "пешкой московских кукловодов", и сообщил обо всем КГБ.

"Я потрясен интеллектуальными способностями белорусского КГБ, который вложил это в уста этого человека", – прокомментировал данную историю Суздальцев РИА "Новости". Политолог подтвердил, что знаком с Воскресенским, встречался с ним и пришел в ужас, когда увидел его сейчас по телевизору.

"Он похудел в два раза за два дня – можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали ", – убежден Суздальцев.

По его мнению, белорусский активист был готов сказать что угодно, лишь бы вырваться из рук КГБ. А вот сотрудники госбезопасности Белоруссии политолога разочаровали: историю можно было придумать более красивую и достоверную, а не о том, как кто-то хотел свергнуть власть лазерными указками.

Суздальцев подчеркнул, что никогда не получал денег от властей РФ и уверен, что и Болкунец также не подкуплен. А в Минске придумывают глупости, чтобы свалить на Москву происходящее в Республике.

Массовые протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80%, его ближайшая преследовательница Светлана Тихановская – менее 10%. При этом реального соперника Лукашенко – Виктора Бабарико - незадолго до регистрации кандидатов посадили в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях.

Белорусские силовики жестко подавляют протестные акции, задержаны тысячи людей, в том числе журналисты. Накануне крупнейшие предприятия Республики предупредили о забастовке.