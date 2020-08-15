Лукашенко созвонился с Путиным

Лукашенко созвонился с Путиным
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президенты двух стран обсудили ситуацию в Республике

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Республике, которая начала развиваться после состоявшихся выборов. Об этом информирует "Московский Комсомолец". 

Ранее на совещании Лукашенко выразил желание оперативно переговорить с Путиным, потому что, уверен белорусский лидер, ситуация на территории его страны в скором времени коснется и России. 

Новость дополняется.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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