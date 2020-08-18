"Хотите, чтобы Россия отреагировала еще?": Лукашенко припугнул протестующих

"Хотите, чтобы Россия отреагировала еще?": Лукашенко припугнул протестующих
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька заявил, что Запад пытается создать зону отчуждения между РФ и Европой

Белорусские протесты могут превратить страну в антироссийский "санитарный кордон". Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими на заводе МЗКТ.

По словам главы государства, Запад может превратить Республику в "ланцуг" между Литвой и Украиной, и Белоруссия станет антироссийским постом.

"Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", – заявил Лукашенко.

Внутригосударственные волнения обусловлены стремлением внешних сил стянуть армию на "внутренние действия", отметил президент,. А "заварушка", устроенная после итогов президентских выборов, "не случайна", передаетРИА "Новости".

Батька добавил, что после развала СССР прибалтийские страны пытались вместе с Украиной и Белоруссией создать Балто-Черноморский регион, однако Минск не желает быть "отхожим местом" и кого-то "санитарить".

"Мы понимаем, к чему это может привести", – приводит телеканал "360" заявление главы государства.

Выступление Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей состоялось 17 августа. В ходе своего обращения к рабочим президент заявил, что продолжающиеся протесты на заводах неизбежно приведут к уличному насилию и реакции со стороны правоохранительных органов. В итоге все выльется в развал промышленности Республики.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Корзюк
Ответить
Стасик не надо свои перспективы путать с чужими
Stas Hamilton
Ответить
Прочитал о призывах домхоза и переводчицы Тихановской к всеобщей забастовке, и решил посмотреть в Википедии об этом безответственном «чуде»-кандидате в президенты. И что? «Совместно с мужем владеют компанией ОДО Компас и владели компанией ООО Радуга Развлечений » Похоже опыт превращения страны в место ярких развлечений ей не занимать. Слушайте, может кто -то сказать, чем занималось это ООО? Не публичный ли дом это был с радужной спецификой? Я вполне серьезно спрашиваю. А то тогда перспектива Беларуси вполне ясно вырисовывается.
1
новости партнеров
По теме

Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения

Белорусский лидер будет держаться за власть из последних сил

СМИ раскрыли тактику США в отношении "Северного потока - 2"

Вашингтон пытается наказать европейцев, как иранцев, причем на их же территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей