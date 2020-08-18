Столкновение возможно после свержения Лукашенко

Угроза Белоруссии со стороны НАТО вполне реальна. Пока что, правда, Запад ограничивается скрытыми угрозами, отметил политэксперт Александр Шатилов.

Специалист предположил, что НАТО не станет вводить войска на территорию Белоруссии – никто не желает развязывать третью мировую войну, которая неизбежно после этого последует. К тому же сейчас действует Договор о коллективной безопасности между странами ОДКБ.

Подобный сценарий, заявил Шатилов, возможен, если Лукашенко спишут со счетов. Запад может набраться смелости и вторгнуться в суверенное государство. В стране как раз действует "пятая колонна", и войска альянса могут войти для оказания помощи "восставшим".

В Белоруссии неофициально уже давно работают диверсанты и спецслужбы, а также боевики с Украины, добавил специалист. На компромисс с "красно-белыми" рассчитывать не стоит: не исключено, что прозападные элементы рассматривают вариант физического устранения президента.

Шатилов уверен: Лукашенко должен предпринимать уже серьезные меры для интеграции РФ и Белоруссии.

Военный эксперт Алексей Леонков также назвал маловероятным вторжение НАТО на территорию Белоруссии – только лишь если Генштаб "выживет из ума". А скрытая поддержка местным националистам и так оказывается.

Специалист Виктор Аксючиц добавил, что Запад сейчас слабее своей версии шестилетней давности – между Европой и США возникла напряженность, и решительных действий от них ждать не стоит. Сейчас действуют лишь Польша и Литва, стремящиеся разжечь межнациональную рознь и раскачать ситуацию, сообщает "ФедералПресс".

"Вопрос в том, насколько быстро эти настроения удастся погасить в белорусском обществе",– подытожил Аксючиц.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс поддерживает независимость Белоруссии, однако не наращивает свое присутствие в регионе, о чем писало РИА "Новости".

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс говорил, что власти Белоруссии и России сильно рискнут, если воспользуются возможностями Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для военной помощи Минску.