Артема Важенкова хорошо "приложили" в белорусском изоляторе

В РФ госпитализировали задержанного в Минске журналиста "Открытой России" Артема Важенкова. Как сообщает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на издание, в котором он работает, мужчина получил травмы при задержании, а затем уже в изоляторе.

На прошлой неделе, 15 августа, по истечении 72 часов, во время которых Важенкову должны были предъявить обвинение, но так этого и не сделали, журналиста отпустили из изолятора.

При этом обвинений с него не сняли. Против Важенкова, который освещал события в Минске, возбудили дело по статье о массовых беспорядках, причем называют его одним из зачинщиков.

Накануне Следственный комитет Белоруссии вызвал Важенкова на допрос, однако теперь очевидно, что российский журналист не явится туда по состоянию здоровья.

Ранее, 11 августа, БелТА выложило видео, на котором присутствовали якобы задержанные организаторы беспорядков. Среди них были координатор "Открытой России" Илья Рогов и журналист издания Артем Важенков. На кадрах хорошо видно, что их избили.

В России уже называют освобождение отечественных журналистов большой заслугой дипломатов РФ, так как просто так из изолятора в Минске их точно бы не выпустили.