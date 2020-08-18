Обсудили Белоруссию: появились подробности разговора Путина и Меркель

Обсудили Белоруссию: появились подробности разговора Путина и Меркель
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Берлин требует от Минска освобождения всех политзаключенных

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным происходящие в Белоруссии события. Лидеры обменялись мнениями по ситуации, которые происходят в Республике после президентских выборов.

По словам главы немецкого правительства, Минск должен пойти по пути мирного диалога с протестующими и объявить амнистию политзаключенным, вступить в "общенациональный кризис" с оппозиционерами и остальной общественностью для его преодоления, передает РИА "Новости".

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что внешнее вмешательство в дела Республики неприемлемо, так как это приведет к эскалации кризиса, передает "Свободная пресса". Президент выразил надежду, что в скором времени ситуация нормализуется, сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечает источник, диалог состоялся по инициативе Берлина.

Ранее конгрессмены из Штатов осудили согласие РФ оказать военную помощь Белоруссии. Председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел и глава республиканцев Майкл Маккол назвали возможную поддержку со стороны Москвы очередным "актом агрессии".

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что  призыв лидера Франции Эммануэля Макрона к Евросоюзу поддержать протестное движение в Белоруссии является настоящим лицемерием. Она напомнила о протестах "желтых жилетов" – французских активистов, которые требовали соблюдения своих прав и свобод. Тогда политика главы Пятой республики была совершенно иной.

Егор МАЛКОВ

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