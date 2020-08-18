В Мали произошел военный переворот: арестован президент

Глава африканского государства пытался укрыться на базе Минобороны

Президент и глава правительства Мали арестованы военными мятежниками. Об этом сообщает AFP со ссылкой на одного из лидеров повстанцев.

"Президент Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе были "арестованы" сегодня в конце дня в Бамако во время военного мятежа", – говорится в "Твиттер" агентства.

Ранее во вторник, 18 августа, местные и французские СМИ передавали информацию о бунте на военной базе в Кати недалеко от столицы Бамако. По данным ряда изданий, арестованы несколько министров и высокопоставленных офицеров.

#Mali

Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, Boubou Cissé, ont été "arrêtés" aujourd'hui en fin d'après-midi à Bamako par des militaires en révolte, a affirmé à l'#AFP un des chefs de la mutinerie pic.twitter.com/0drU3rYWK1 — Agence France-Presse (@afpfr) August 18, 2020

Как пишет РИА "Новости", возглавляют мятеж полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле. Еще до своего ареста премьер Сиссе призывал военных "заставить замолчать оружие" и начать "братский диалог" с властями, передает Le Monde.

Напомним, акции протеста против президента и главы кабмина в Мали проходили последние недели.

