В Мали произошел военный переворот: арестован президент

В Мали произошел военный переворот: арестован президент
Ибрагим Бубакар Кейта. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Глава африканского государства пытался укрыться на базе Минобороны

Президент и глава правительства Мали арестованы военными мятежниками. Об этом сообщает AFP со ссылкой на одного из лидеров повстанцев.

"Президент Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе были "арестованы" сегодня в конце дня в Бамако во время военного мятежа", – говорится в "Твиттер" агентства.

Ранее во вторник, 18 августа, местные и французские СМИ передавали информацию о бунте на военной базе в Кати недалеко от столицы Бамако. По данным ряда изданий, арестованы несколько министров и высокопоставленных офицеров.


Как пишет РИА "Новости", возглавляют мятеж полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле. Еще до своего ареста премьер Сиссе призывал военных "заставить замолчать оружие" и начать "братский диалог" с властями, передает Le Monde.

Напомним, акции протеста против президента и главы кабмина в Мали проходили последние недели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих

Политолог объяснил странное поведение президента на публике

Штаб Тихановской представил "переходное" правительство Белоруссии

Оппозиция определилась с кандидатами на "трансфер" власти после Лукашенко. Последний назвал это попыткой госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей