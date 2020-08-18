Эксперт: США хотят загнать Россию в ловушку новыми условиями по СНВ-3

Эксперт: США хотят загнать Россию в ловушку новыми условиями по СНВ-3
Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/www.globallookpress.com
Американцы пытаются играть нечестно, поскольку сами разрабатывают новое оружие

Москва не согласится на условия Вашингтона по продлению договора по СНВ-3, поскольку американцы пытаются играть краплеными картами. Пойти на уступки США – значит заведомо проиграть. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Он полагает, что новые требования Вашингтона связаны с тем, что у него есть некий фактор, который позволяет им выдвигать очередные условия в дополнение к уже высказанным ранее.

"Либо у них разработана какая-то система, либо они планируют разработать какое-то новое вооружение, которое выйдет за пределы этого договора или за рамки этого контроля", – сказал эксперт в комментарии изданию "ПолитРоссия".

По его мнению, Пекин не присоединится к СНВ-3, поэтому Штаты выдвигают Кремлю заведомо невыполнимые условия. Властям Китая не с руки участвовать в этом договоре, т.к. они по ядерному оружию сильно отстают от РФ и США. К тому же оно есть у ближайших к Поднебесной соседей, таких как Индия и Пакистан. А у американцев ядерное оружие вообще разбросано по всему миру, отметил Орлов.

Эксперт полагает, что Вашингтон в данном вопросе ведет нечестную игру.

"Какие-то договоренности нужны, чтобы мы могли понимать, какие правила существуют. Но выработать такие правила с  игроками, которые играют краплеными картами, невозможно", – резюмировал специалист.

Ранее сегодня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон готов продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на "некоторый период времени" и при определенных условиях, пишет "Комсомольская правда".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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