"С митингующими разберемся": Лукашенко провел заседание Совбеза

"С митингующими разберемся": Лукашенко провел заседание Совбеза
Александр Лукашенко. Фото: Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел РФ С. Лавровым во Дворце Независимости. Александр Щербак/ТАСС
Президент Белоруссии обсудил с силовиками и главами регионов ситуацию с демонстрациями и забастовками

Руководители предприятий и рабочие, оставшиеся на производстве, получают угрозы от организаторов митингов и забастовок в Белоруссии. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности в среду, 19 августа. Он выразил рабочим благодарность и пообещал защитить их от "агрессивной толпы".

"С этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", – заверил Лукашенко.

По его словам, большинство белорусов предпочли в эти дни работать, но на них давят и устраивают "гестапо". "Не прячьте глаза в асфальт", – обратился к ним президент. Он отметил, что угрозы сейчас поступают не только в адрес простых сотрудников заводов и фабрик, но и милиционерам, военным, госслужащим, журналистам, чиновникам, которые не поддерживают оппозицию, передает БелТА.

Впрочем, по данным Лукашенко, "улицу" подпитывает Запад, оттуда идет поток средств, зачастую наличных, на организацию протестов. "Господь с ними", – отмахнулся глава Белоруссии, посоветовав европейским лидерам обратить внимание на протесты граждан их собственных стран. 

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом, шашки точит, получит серьезный отпор", – пригрозил Лукашенко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС поддержать протестное движение в Белоруссии. Ожидается, что на ближайшем саммите ЕС против Минска и конкретно Александра Лукашенко будут приняты новые санкции.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Stas Hamilton
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Тихановская училась в Мозырском университете по специальности «Иностранные языки.Я помню во времена моей молодости студентки минского ИНяза отличались свободой нравов и тела. Погулять с ними было можно, но небезопасно для здоровья. А тут выпускница факультета иностранных языков провинциального университета нынешних времен. И белорусы этой институтке, владелице притона «Радуга Развлечений» хотят доверить страну, чтобы она превратила Беларусть в публичный дом Европы? Она то сможет. А беларусы хотят отправить своих дочерей и жен на «заработки» в Эуропу? Но увы, там уже места заняты хохлярками.
Виктор Бондаренко
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Stas Hamilton
Пора отвечать тихановским за попытку захвата власти.
Сипый Лука гестапо ,которое избивало мирный людей,и тебе мрази не стыдно.Хотя у тебя не было и нет совести.
Виктор Бондаренко
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Stas Hamilton
Пора отвечать тихановским за попытку захвата власти.
Пора Луку вешать как врага белорусского народа.
Stas Hamilton
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Пора отвечать тихановским за попытку захвата власти.
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