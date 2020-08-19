Москва получила доказательства причастности Киева к провокации с 32 россиянами

Москва получила доказательства причастности Киева к провокации с 32 россиянами
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Спецслужбы Украины отрицают свое участие в спецоперации по выманиванию наших граждан в Белоруссию

Провокацию с задержанием 32 россиян в Белоруссии устроили спецслужбы Украины, и у правоохранителей РФ есть "весомый объем доказательств" данному факту. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России, комментируя сегодняшнее заявление СБУ и ряда официальных лиц Незалежной о якобы непричастности киевского режима к инциденту с "богатырями", как их назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, или "вагнеровцами", как их величают на Украине.

"Более того, по результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия (о причастности украинских спецслужб – прим. ред.) получает все больше подтверждений", – отметил собеседник агентства.

В среду, 19 августа, Служба безопасности Украины опровергла появившуюся в СМИ информацию о подготовке СБУ спецоперации по выманиванию в Белоруссию из РФ группы из 33 человека – 31 россиян и одного гражданина РБ – якобы участвовавших в конфликте в Донбассе, для последующей переправки их на территорию Незалежной. Ранее сегодня "Утро.ру" написало об этом подробно.

"Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", – отчитались украинские спецслужбисты.

Как отмечается в заявлении, ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах россиян с вербовщиком (аудиозаписи переговоров обнародованы в Сети – прим. ред.).

"Поэтому титрование одного из участников разговоров как "офицера СБУ" является домыслом и сознательной манипуляцией", – говорится в сообщении.

Между тем, депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко уже написал запросы во все надзорные органы с требованием открыть уголовное дело в отношении главы Офиса президента страны Андрея Ермака по факту возможного совершения им госизмены. Один из ярких скандалистов украинского парламента заявил, что у него есть данные из "собственных источников и с СМИ" о причастности ближайшего окружения лидера нации Владимира Зеленского к утечке данных и "к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию" россиян в Белоруссии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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