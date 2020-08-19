Что будет с Белоруссией после протестов - сценарий описал эксперт

Что будет с Белоруссией после протестов - сценарий описал эксперт
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Капиталисты Республики займутся переделом собственности

Нынешние массовые протесты в Белоруссии закончатся весьма прозаично, а именно приватизацией состояния. С таким прогнозом будущего страны выступил международный обозреватель агентства Sputnik Польша Леонид Свиридов.

Он отметил, что протесты и митинги не могут продолжаться бесконечно, хотя часть белорусских граждан, конечно, осталась недовольна итогами президентских выборов. Тем не менее, существует "усталость металла", пояснил эксперт.

"К чему все идет? Все идет, в принципе, к переделу собственности. Модель нынешнего белорусского капитализма идет к тому, что будет передел собственности, приватизация", – заявил Свиридов в эфире телеканала "Звезда".

В качестве примера, где сработал подобный сценарий, он привел Польшу и Чехию. Впрочем, подчеркнул журналист, в настоящий момент белорусы об этом не думают.

Накануне политический аналитик Анатолий Вассерман отвел для протестов в Белоруссии два месяца. Он считает, что оппозиционеры уже освоили все денежные инвестиции, вложенные извне на митинги.

Однако, как показывают события нынешнего дня, буза в Республике может продлиться и дольше пары месяцев. Так, сегодня главы государств Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Белоруссии. Более того, Брюссель решил выделить "для поддержки белорусского народа" €53 млн, из которых один миллион будет направлен на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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