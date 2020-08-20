У граждан Республики нет денег, у Лукашенко нет власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог остановить нарастание беспорядка в стране, но это не поможет ему удержать власть. В этом убежден эксперт Германского общества внешней политики Андраш Рац.

По его мнению, протестное движение в Республике не продлится долго. У белорусов просто нет такой финансовой возможности. Накоплений у простых граждан нет. Фонд, который создала оппозиция, и средства Евросоюза для помощи протестантам не прокормят десятки тысяч семей. А при меньшем количестве бастующих протесты не эффективны. К тому же Лукашенко уже дал распоряжение милиции не разгонять демонстрации, а мешать их проведению. Это тоже снизит накал страстей в обществе.

"В краткосрочном периоде президент Лукашенко сумел избежать немедленного падения его режима", – сделал вывод эксперт.

Вместе с тем кризис легитимности власти в Белоруссии сохранится до тех пор, пока кресло президента занимает Александр Григорьевич, пояснил Рац в беседе с РИА "Новости". Очень много людей убеждены, что выборы были сфальсифицированы. Не все протестующие полагают, что Тихановская победила Лукашенко, но все хотят знать правдивые цифры.

Выходом могут стать только новые выборы. Уйдет ли Лукашенко в отставку по состоянию здоровья или главу Белоруссии нужно будет избрать после внесения поправок в Конституцию, не важно, передает радио Sputnik мнение эксперта. Главное - что его последний электоральный процесс позади, больше ему законным президентом не стать.

"Его правление подвержено серьезному кризису легитимности как внутри страны, так и за рубежом. Это последние акты пьесы", – отметил эксперт.

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