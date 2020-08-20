Митинги в Белоруссии: какая история скрывается за "Женщинами в белом"

Митинги в Белоруссии: какая история скрывается за "Женщинами в белом"
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Это концепция, уже проверенная на примере других стран

Митинги в Белоруссии перестают быть мирными – провокаторы нацеливают людей на насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, провоцируя последних на ответные действия. 

Тем не менее, для продолжения беспорядков в долговременной перспективе нужно вызывать у общественных масс другие эмоции. "Женщины в белом" в Белоруссии – концепция, испытываемая годами в других странах. Хрупкие женщины с цветами в руках, которые выступают якобы против жестокости правоохранительных органов – это узнаваемый почерк политтехнологов, работавших в Латинской Америке. Конечно, жительницы Белоруссии, посещающие митинги – не агенты США, но тесно с ними связаны.

Похожие митинги проходили в суданском Хартуме, где женщина в белом по имени Алаа Салах в итоге стала главным символом суданской революции. Интервью с ее участием можно прочитать на страницах Федерального агентства новостей (ФАН).

Подобный белорусскому случай был в 2003 году на Кубе. Организация женщин-диссидентов под названием Damas de Blanco, выступающих за смену кубинской власти, устраивала молчаливые демонстрации с шествием по городу. Все участницы были полностью одеты в белое и неизменно несли в руках букет цветов. Митингующие, конечно, вызвали особую симпатию у США, которые спонсировали приобретение этих букетов. 

Такие шествия (уже в других странах и против другой власти) организовывали не единожды – Венесуэла и Никарагуа тоже знамениты своими женщинами в белом, которые протягивали цветы сотрудникам сил безопасности. И везде появлялись представители США, выражающие симпатию и поддержку митингующим.

Подводя итог, отметим, что протесты женщин в белых одеяниях всегда происходили лишь там, где местная власть не устраивала США. Главный прием – хрупкая женщина с цветами против силовиков, у которых в руках, конечно, оружие. Завершающий элемент – фотографии и видео правоохранителей и военных, которые выбрасывают свою форму и отказываются "служить режиму". Все это повторяется из раза в раз. Именно это мы сейчас и наблюдаем в Белоруссии.

На толпу это, конечно, влияет безотказно – кто не захочет вступиться за храбрых девушек? Тем более, что человек в толпе легко поддается всеобщему настроению. 

Скорее всего, в какой-то момент в Вашингтоне устали наблюдать за тем, как президент Белоруссии пытается лавировать между Россией и Америкой. Такая двойственность политики не входит в желаемое для них поведение властей Белоруссии. Радикальные меры, на которые решилась Америка, не только способствуют смене власти в стране на более лояльную, но и затрагивают главного политического оппонента – Россию.

Анна СОРОКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подключили к аппарату ИВЛ: подробности отравления Навального

Блогер возвращался рейсом из Томска в Москву

Эксперт оценил шансы Польши помешать "Северному потоку - 2"

У Варшавы есть реальные инструменты против строительства газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей