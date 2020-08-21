"Опутали, окутали": Лукашенко назвал главных руководителей Тихановской

Глава Белоруссии рассказал, кто помог экс-кандидату покинуть страну

Александр Лукашенко заявил, что оказал помощь бывшему кандидату на должность главы государства Светлане Тихановской помощь в выезде из страны в Литву по ее просьбе. Однако там она попала под влияние Министерства иностранных дел и местных спецслужб.

Президент Белоруссии добавил, что его соперница – вполне нормальная женщина, любящая своих детей. Однако внешние силы ее "кинули на пепелище".

"Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы – прим. ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления", – приводит слова Лукашенко БелТА.

Лидер Республики добавил, что не желает перечислять все центры, замешанные в белорусских протестах, – они действуют "от Америки до Варшавы".

Ранее Александр Лукашенко назвал главным руководителем "заварушки" Америку. По его словам, Европа играет вспомогательную роль, выполняя все поручения США.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Противники "Северного потока - 2" в Германии подыгрывают США

Шанс навредить России для некоторых немцев важнее собственных интересов

Эксперт: Лукашенко оказался сильнее Горбачева времен 1991 года

Белорусский лидер не согласился на роль исторического карлика и не испугался массовых протестов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей