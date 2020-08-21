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Александр Лукашенко заявил, что оказал помощь бывшему кандидату на должность главы государства Светлане Тихановской помощь в выезде из страны в Литву по ее просьбе. Однако там она попала под влияние Министерства иностранных дел и местных спецслужб.
Президент Белоруссии добавил, что его соперница – вполне нормальная женщина, любящая своих детей. Однако внешние силы ее "кинули на пепелище".
"Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы – прим. ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления", – приводит слова Лукашенко БелТА.
Лидер Республики добавил, что не желает перечислять все центры, замешанные в белорусских протестах, – они действуют "от Америки до Варшавы".
Ранее Александр Лукашенко назвал главным руководителем "заварушки" Америку. По его словам, Европа играет вспомогательную роль, выполняя все поручения США.
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