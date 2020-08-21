Москва не хочет вмешиваться в дела соседней Республике, чтобы не настроить против РФ простых граждан

Кремль задумался о судьбе Белоруссии после президентства Александра Лукашенко. В то время как лидер России Владимир Путин публично поддерживает своего "осажденного" союзника после спорных выборов, некоторые из окружения кремлевского хозяина начинают представлять жизнь без давнего правителя Республики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Возможно, Лукашенко не сможет преодолеть негативную реакцию по отношению к себе, и Москва получит больше, достигнув взаимопонимания с оппозицией, чем если вмешается, чтобы поддержать бацьку, рискуя социальным взрывом в Белоруссии, рассказали изданию два собеседника, попросив не называть своих имен, поскольку это деликатный вопрос.

Россия не заинтересована в предотвращении падения Лукашенко, хотя и не будет его ускорять, сообщил чиновник, знакомый с политическими дискуссиями в Кремле. По словам другого источника, близкого к российскому внешнеполитическому ведомству, даже если он выдержит давление и останется у власти, Александр Григорьевич уже потерял доверие как партнер, способный выполнять соглашения с Москвой, "которая считает его токсичным", говорится в статье.

Издание отмечает, что Лукашенко после начала массовых протестов граждан, несогласных с итогами президентских выборов, обратился к Путину за поддержкой на фоне осуждения США и Евросоюза за жестокое подавление полицией протестующих. "Однако маятник, возможно, качнулся слишком далеко", считают в Bloomberg.



По словам источников, у окружения Путина мало аппетита к военному вмешательству ради поддержки Лукашенко в рамках оборонного договора между Москвой и Минском. Они считают, что данный шаг может настроить простых белорусов против России, и возникнет более серьезный конфликт, чем на Украине.

Конечно, Россия пока не бросает Лукашенко.

При этом, попытки белорусской оппозиции последовать примеру Киева и приблизить Незалежную к ЕС будут неприемлемы для Путина. Хотя нет уверенности, что отстранение Лукашенко будет плохо для России, Москва пока слишком мало знает об оппонентах бацьки, следует из материала.

Между тем, отмечает издание, оппозиция, объединившаяся вокруг Светланы Тихановской, которая сейчас находится в изгнании в Литве, начала попытки убедить Кремль в смене власти и призывает к диалогу.

Россия построила хорошие отношения с оппозицией, пришедшей к власти в Армении, таком же близком союзнике РФ, напомнил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"В Лукашенко больше не будет нужды", если Москва придет к выводу, что он не сможет удержаться у власти, уверен эксперт.

"Сохранять статус-кво в отношениях с Белоруссией можно и без Лукашенко", – подчеркнул Виноградов.

Добавим, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Минск запросит Москву о помощи в урегулировании ситуации в Республике, то РФ готова сделать все возможное для этого. Однако Россия "никак и никоим образом" не хочет вмешиваться.