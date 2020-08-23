Незалежная хочет использовать платформу Тюркского союза для "деоккупации" российского полуострова

Киев, который никак не может смириться с выбором крымчан, продолжает сочинять все возможные варианты по "возвращению" Крыма. Так, теперь власти хотят предложить президенту страны Владимиру Зеленскому сделать площадкой для этого вопроса Тюркский союз. Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Этого вопроса Джапарова коснулась, обсуждая с журналистами, "концепцию правосудия переходного времени", которую Украина сочинила для Крыма и Донбасса. Документ еще не принят, а подробности дипломат выдавать не стала.

Как заявила Джапарова, концепция объединяет все усилия Украины в этом вопросе на международном уровне. По ее словам, в результате будет создана "Крымская платформа".

Однако это далеко не все, что пытается сделать Незалежная, чтобы отобрать у России полуостров. Так, Киев мечтает стать наблюдателем в Тюркском союзе. Это организация, в которой состоят тюркоязычные государства. Джапарова отметила в интервью "Радио Свободы", что союз позволит Украине затрагивать вопрос Крыма и местных жителей, а также того, с чем люди сталкиваются сегодня. С этой идеей уже ознакомлен Зеленский, добавила Джапарова.

При этом в России уверены – на Украине понимают, что речи о "возвращении" Крыма быть не может. А Зеленский делает подобные заявления только ради пиара.