Дело касается создания антиправительственной организации

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич должна будет посетить Следственный комитет Белоруссии. Она выступит в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета.

Ранее в СК вызывали нескольких членов президиума антиправительственной организации. Светлана Алексеевич также входит в число представителей Координационного совета, передает информационное агентство РИА Новости.

Некоторое время назад Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания оппозиционного КС. Его основателей ожидает уголовное наказание. По сообщению ведомства, Координационный совет угрожает национальной безопасности страны.