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Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента страны. Об этом стало известно в ходе трансляции съезда.
Сообщается, что во время голосования Трамп смог набрать нужное количество голосов делегатов. Его соперником будет Джо Байден, кандидат от Демократической партии.
Известно, что пост вице-президента США займет Майк Пенс, сообщает RT.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.
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