Выборы состоятся в ноябре 2020 года

Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента страны. Об этом стало известно в ходе трансляции съезда.

Сообщается, что во время голосования Трамп смог набрать нужное количество голосов делегатов. Его соперником будет Джо Байден, кандидат от Демократической партии.

Известно, что пост вице-президента США займет Майк Пенс, сообщает RT.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.