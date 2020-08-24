Готов ответить силой: Кедми заявил об опасной для Запада непредсказуемости Путина

Готов ответить силой: Кедми заявил об опасной для Запада непредсказуемости Путина
Яков Кедми. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Эксперт уверен: Кремль трудно "развести" на необдуманную политику

Президент РФ Владимир Путин имеет ряд качеств, из-за которых Западу трудно предугадать действия России. Такое заявление сделал политический эксперт Яков Кедми.

По словам специалиста, действия российской стороны в ситуации с белорусским кризисом расходится с ожиданиями оппозиции. Западная пропаганда не исключает, что Москва может сделать резкий ход в любое время, однако пока что этого не происходит. Как считает Кедми, дело в том, что Запад пытается спровоцировать Кремль на неразумные решения, однако это невозможно сделать из-за рационального поведения российского лидера.

Эксперт указал, что Кремль не чурается применения силовых методов – это подтверждает сирийская кампания. Но на такие меры Москва идет в самом крайне случае. По этой причине заявления о появлении в Белоруссии "зеленых человечков" бессмысленны.

"Путин готов к применению силы – Сирия это показала. Но он будет вести разумную политику, с определенными целями", – заявил Кедми в эфире ЮТуб-канала ITON-TV. 

По этой причине, считает специалист, не стоит ожидать ухудшений российско-белорусских отношений. Минск всегда будет выстраивать благоразумную линию по отношению к Москве, вне зависимости от происходящих событий. 

Ранее Кедми заявил, что с каждым годом РФ удается сокращать время, за которое возможно полностью разрушить Соединенные Штаты.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Stas Hamilton
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Это умный русский еврей. Пусть будем Своим.
М
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у нас в стране мало своих аналитиков и прочих болтунов
зачем навязывать еще и этого еврея по всем сми
прям кормушка для евреев разного калибра стало российск инфо поле
своих евреев девать некуда еще из израиля европы и штатов тащат
прям лобби евреев в россии,понятно почему вас так любят по всему миру,пусти одного и скоро вас как тараканов
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