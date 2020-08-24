Эксперт уверен: Кремль трудно "развести" на необдуманную политику

Президент РФ Владимир Путин имеет ряд качеств, из-за которых Западу трудно предугадать действия России. Такое заявление сделал политический эксперт Яков Кедми.

По словам специалиста, действия российской стороны в ситуации с белорусским кризисом расходится с ожиданиями оппозиции. Западная пропаганда не исключает, что Москва может сделать резкий ход в любое время, однако пока что этого не происходит. Как считает Кедми, дело в том, что Запад пытается спровоцировать Кремль на неразумные решения, однако это невозможно сделать из-за рационального поведения российского лидера.

Эксперт указал, что Кремль не чурается применения силовых методов – это подтверждает сирийская кампания. Но на такие меры Москва идет в самом крайне случае. По этой причине заявления о появлении в Белоруссии "зеленых человечков" бессмысленны.

"Путин готов к применению силы – Сирия это показала. Но он будет вести разумную политику, с определенными целями", – заявил Кедми в эфире ЮТуб-канала ITON-TV.



По этой причине, считает специалист, не стоит ожидать ухудшений российско-белорусских отношений. Минск всегда будет выстраивать благоразумную линию по отношению к Москве, вне зависимости от происходящих событий.

Ранее Кедми заявил, что с каждым годом РФ удается сокращать время, за которое возможно полностью разрушить Соединенные Штаты.