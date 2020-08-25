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Замруководитель ФСИН Владимир Бурыкин лишился своей должности. Такое решение принял глава государства Владимир Путин.
Приказ президента России обнародовали на правовом интернет-портале. Указ действует с 25 августа.
Бурыкин также работал начальником управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН. Кто займет его место и чем он займется дальше, пока неизвестно.
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