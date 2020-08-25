Путин уволил замглаву ФСИН

Причина такого решения президента России не раскрывается

Замруководитель ФСИН Владимир Бурыкин лишился своей должности. Такое решение принял глава государства Владимир Путин. 

Приказ президента России обнародовали на правовом интернет-портале. Указ действует с 25 августа. 

Бурыкин также работал начальником управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН. Кто займет его место и чем он займется дальше, пока неизвестно. 

Полина ИВАНОВА

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