Документ о назначении был подписан Владимиром Путиным

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, получил новое назначение. Теперь он будет возглавлять комиссию Совбеза по обеспечению интересов России в Арктике.

Кандидатуру Медведева уже одобрил Владимир Путин, передает информагентство URA.RU. Помимо него, в комиссию будут входить Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Александр Сергеев.

Цель комиссии заключается в анализе перспективы международных отношений в Арктике, говорится в указе, опубликованном на правовом интернет-портале. Ведомству предстоит следить за тем, чтобы нацбезопасность России не подвергалась никаким угрозам со стороны. Также оно будет предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций.