По мнению американских правоохранителей, он планировал украсть данные компании из Невады

Стражи порядка Соединенных Штатов Америки схватили гражданина России. Молодой человек был задержан по подозрению в киберпреступлении.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба американского Минюста.

Задержанным оказался россиянин Егор Крючков. Мужчине предъявили обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления, поясняет URA.RU.

Сообщается, что Крючков намеривался подкупить сотрудника компании из Невады. Он хотел загрузить вредоносное ПО в систему этой организации, похитить базу данных, а потом начать шантаж, добавляет телеканал "360".