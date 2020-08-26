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Стражи порядка Соединенных Штатов Америки схватили гражданина России. Молодой человек был задержан по подозрению в киберпреступлении.
Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба американского Минюста.
Задержанным оказался россиянин Егор Крючков. Мужчине предъявили обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления, поясняет URA.RU.
Сообщается, что Крючков намеривался подкупить сотрудника компании из Невады. Он хотел загрузить вредоносное ПО в систему этой организации, похитить базу данных, а потом начать шантаж, добавляет телеканал "360".
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