Появились подробности о состоянии госпитализированного президента Чехии

Политик сломал руку и попал в больницу

Чешский лидер Милош Земан был прооперирован. По словам его пресс-секретаря, все прошло хорошо.

Иржи Овчачек сообщил, что никаких осложнений после вмешательства врачей не было, доктора продолжают следить за состоянием лидера нации. Слова представителя президента приводит издание Novinky.cz.

Чешский главнокомандующий сломал руку, когда вставал с кресла после просмотра новостной программы, напоминает "МИР24". Он не стал пользоваться своей тростью и в итоге споткнулся.

Ольга ФЕДОРОВА

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