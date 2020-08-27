Объяснены плюсы в "отсталости" России от Запада

Объяснены плюсы в "отсталости" России от Запада
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Развитие РФ сравнили с поездкой на старом троллейбусе

Владимир Познер считает, что "отставание" России от западных государств таит в себе незаметные, на первый взгляд, преимущества.

По мнению журналиста, медленные темпы развития нашей страны дают ей возможность не повторять ошибки передовых государств. Так телеведущий прокомментировал заявление Андрея Кончаловского о том, что Европа "катится в пропасть", а РФ следует за ней.

Телеведущий с этим не согласен. По его мнению, Россия никуда не катится, а делает это "на старом троллейбусе". Об этом он заявил в интервью, размещенном на сайте "Познер Online".

В целом, известный журналист не видит конца европейской цивилизации. Познер напомнил, что Возрождение тоже все считали концом, а "это было начало", отмечает "Царьград".

Как пояснил телеведущий, многие люди с опасением смотрят на любые перемены, тем более глобальные. Для них это кажется катастрофой, но сам он с такой позицией не согласен.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением Владимира Познера о белорусском лидере. Журналист заявил, что еще много лет назад Александр Лукашенко производил впечатление человека, который готов ради власти на любые меры.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Польша пойдет на аннексию территорий Белоруссии по приказу США - эксперт

Политолог отметил, что вся внешняя политика Варшавы проводится по приказу "западных кураторов"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей