Скандально известный политик поборется за место под солнцем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину принять участие в предстоящих парламентских выборах. В своем видеобращении к народу Украины, где он работал в последнее время, он назвал Незалежную вторым домом, который любит еще "со времен студенчества". Ролик размещен на его странице в "Фейсбук".

Саакашвили сказал, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний, чтобы служить своей стране и не допускать ошибки. За них он отдельно попросил у грузинского народа прощения.

Недавно Саакашвили заявил о нелегитимности нынешнего руководства Грузии, после чего Тбилиси даже отозвал посла из Киева. В настоящий момент экс-президент Грузии занимает пост главы исполкома национального совета реформ Украины, а до этого успел побыть мэром Одессы.