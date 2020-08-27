Саакашвили объяснил причину возвращения в Грузию

Скандально известный политик поборется за место под солнцем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину принять участие в предстоящих парламентских выборах. В своем видеобращении к народу Украины, где он работал в последнее время, он назвал Незалежную вторым домом, который любит еще "со времен студенчества". Ролик размещен на его странице в "Фейсбук".

Саакашвили сказал, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний, чтобы служить своей стране и не допускать ошибки. За них он отдельно попросил у грузинского народа прощения.

Недавно Саакашвили заявил о нелегитимности нынешнего руководства Грузии, после чего Тбилиси даже отозвал посла из Киева. В настоящий момент экс-президент Грузии занимает пост главы исполкома национального совета реформ Украины, а до этого успел побыть мэром Одессы.

Александр ИЛЬИН

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