В прибалтийской стране готовы пойти на крайние меры из-за упадка экономики

Риге грозят серьезные финансовые проблемы, так как у главного предприятия города – Рижского порта – более чем на 25% снизился объем переваленных грузов. Лидер фракции партии "Согласие" в парламенте Латвии Янис Урбанович придумал нестандартный для местных способ решения ситуации. Политик полагает, что нужно вести переговоры по торговле на русском языке.

Урбанович отметил, что важно сделать так, чтобы грузы поступали в Ригу, а не доставлялись в конкурентные города, например, Таллин или Санкт-Петербург.

"Чтобы это происходило, нужны наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать",

– заявил политик в "Фейсбук".

По его словам, в Латвии сначала возвели порт, а лишь затем вокруг него построили город. Урбанович поведал, что с января 2021 года товарооборот уменьшился на 26,7%, а во всех городах государства сократился еще больше – на 30,1%. Парламентарий указал на то, что власти не замечают эту проблему. По его мнению, Рига пострадает, если порт рухнет.

Депутат подчеркнул, что почти на половину – на 47,2% – снизился объем поставок по железной дороге. Такое колоссальное обрушение транзита, по его мнению, повлияет на бюджеты многих организаций, например, школ и медучреждений.

В комментариях к посту Урбановича некоторые интернет-пользователи отметили, что к такой ситуации привела русофобская политика Прибалтики, которая может довести Латвию до еще больших бед.