В стране предупредили об угрозе "выдавливания культуры"

В Белоруссии должен остаться лишь один государственный язык – местный. Так считает Станислав Шушкевич, который в начале 1990-х руководил Верховным советом Белоруссии. По его мнению, русский язык люди должны использовать лишь в быту.

Бывший высокопоставленный чиновник отметил, что у Республики и соседней страны нет никаких проблем. Однако жители этого государства всегда мечтали "быть белорусами".

Как заявил Шушкевич в интервью ютуб-каналу "И Грянул Грэм", народ "потерял" свой язык, а теперь может лишиться и культуры.

Экс-руководитель Верховного совета Белоруссии подчеркнул, что русский язык не исчезнет, но государственным должен он быть не может, потому что у белорусского языка нет второй родины. По словам Шушкевича, такая процедура займет много времени и сил, уточняет телеканал "360".