Южная Осетия лишилась правительства

Премьер страны ушел со своей должности

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку правительство. Об этом сообщается на сайте главы страны.

Как говорится в указе, премьер Эрик Пухаев освобожден от должности. Его обязанности временно будет исполнять зампремьера Геннадий Бекоев. 

Правительство будет работать до формирования нового состава. 

При этом сам Пухаев заявил на своем сайте, что считает такое решение правильным. Премьер Южной Осетии поблагодарил президента за поддержку. 

Как пишет РИА "Новости", в Южной Осетии шли митинги из-за смерти местного жителя, который попал в изолятор из-за подозрения в покушении на главу МВД. Люди требовали расследовать причину смерти мужчины и отставки правительства. 

Полина ИВАНОВА

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